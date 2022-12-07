Жителя Тверской области осудили условно за кражу телефона

За кражу мужчина получил условный срок Фото: Степан КАМЕНЕВ

Житель Калязина осужден за кражу мобильного телефона. В июне 2022 года в одном из вещевых магазинов города мужчина увидел на рабочем столе продавца мобильный телефон, как оказалось позже, стоимостью более 10 тысяч рублей.

Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдал, подсудимый взял мобильный телефон и ушел.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком.