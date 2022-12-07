СК возбудил уголовное дело после гибели подростка при пожаре в Тверской области

При пожаре погиб подросток Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту гибели подростка следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Жилой дом сгорел 6 декабря в деревне Юминское. На момент пожара в доме находилось пять человек, в том числе несовершеннолетний 2007 года рождения. Подросток был в мансарде дома и не успел выйти.

На место ЧП выезжали спецслужбы и правоохранительные органы. Для определения точной причины смерти подростка, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.