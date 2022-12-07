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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 8:10

Житель Твери избил таксиста и угнал его машину

Злоумышленника задержали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленника задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Злоумышленника задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области задержали жителя Твери подозреваемого в избиении таксиста и угоне его автомобиля.

Между водителем такси и пассажиром возник конфликт. В результате словесной перепалки пассажир избил водителя, сел за руль автомобиля и уехал в неизвестном направлении. Спустя несколько минут росгвардейцы в районе проспекта Ленина заметили злоумышленника, блокировали транспортное средство.

Мужчину задержали.Им оказался неработающий 40-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. От задержанного исходил резкий запах алкоголя и внятно объяснить свое поведение он не смог. На место происшествия вызвали опергруппу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ.