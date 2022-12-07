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НовостиОбщество7 декабря 2022 7:09

За нерассмотренное обращение чиновника оштрафовали на 5000 рублей в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Виновного оштрафовали на 5000 рублей

Виновного оштрафовали на 5000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Старицкого района выявила нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан администрацией сельского поселения Паньково.

Жители деревни Новое обратились по вопросу организации холодного водоснабжения, однако в установленный законом 30-дневный срок ответа не получили.

По выявленному факту прокуратурой в отношении должностного лица муниципального органа вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 5000 рублей.

В настоящее время нарушения устранены, ответ направлен.