За нерассмотренное обращение чиновника оштрафовали на 5000 рублей в Тверской области

Виновного оштрафовали на 5000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Старицкого района выявила нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан администрацией сельского поселения Паньково.

Жители деревни Новое обратились по вопросу организации холодного водоснабжения, однако в установленный законом 30-дневный срок ответа не получили.

По выявленному факту прокуратурой в отношении должностного лица муниципального органа вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 5000 рублей.

В настоящее время нарушения устранены, ответ направлен.