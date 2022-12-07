На трассе М-10 в Тверской области 20-летний парень расстрелял иномарку из пневматики

Мужчина расстрелял машину из пневматики Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть полиции обратился 37-летний житель посёлка Новозавидовский Конаковского района и сообщил, что ехал с женой и несовершеннолетним ребёнком на автомобиле "Ssang Yong" по трассе М-10.

На 167-м километре автодороги из проезжающего мимо автомобиля неизвестный расстрелял машину потерпевшего из пневматического пистолета. Разбилось стекло водительской двери, пуля попала в лобовое стекло. Водитель и пассажиры не пострадали.

Мужчина запомнил данные автомобиля и сообщил их в дежурную часть. На поиск подозреваемого были ориентированы патрульные экипажи Госавтоинспекции и наряды оперативных служб.

В тот же вечер по "горячим следам" задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Калининского района. Он сознался в содеянном.

Злоумышленник пояснил, что ехал на пассажирском сидении в машине с приятелем. Мужчина их "подрезал", поэтому они решили отомстить, а потом скрылись.

По части 1 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание по делу.