Молодая женщина погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области

Женщина погибла при пожаре в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло в деревне Погорелое Фировского района 6 декабря. На место выезжали спасатели МЧС. В ходе тушения пожара в жилом доме было обнаружено тело женщины 1991 года рождения. По факту происшествия Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. С целью установления точной причины пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.