В следующие два года в Твери продолжится внедрение интеллектуальной транспортной системы

В Твери уже внедрена автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) на 12 светофорах. Фото: Виктория ТУШКОВА

6 декабря губернатор Игорь Руденя провел встречу с руководством холдинга «Швабе». Обсуждалось сотрудничество в реализации проектов дорожно-транспортной отрасли и здравоохранении.

Одной из тем встречи стало развитие интеллектуальной транспортной системы в городе Твери.

- Внедряемые компанией «Швабе» технологии в этом направлении уже успешно апробированы в городе Москве. В этом году реализованы первые этапы внедрения интеллектуальной транспортной системы на центральных улицах города Твери. Поставлено серверное оборудование и программное обеспечение, внедрена автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) на 12 светофорах и установлено 19 датчиков интенсивности дорожного движения, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Система «умного перекрёстка» включает в себя несколько компонентов: обнаружение транспорта с помощью заложенных в дорожное полотно индуктивных петлевых детекторов, управление светофорами в адаптивном режиме и интегрирования всех объектов в интеллектуальную транспортную систему.

Вблизи каждого перекрёстка, где установлена система, размещён QR-код, отсканировав который граждане могут получить информацию о проекте.

Сообщается, что в 2023-2024 годах предусмотрено дальнейшее внедрение АСУДД в Твери.

Еще одной темой встречи стало оснащение медицинских учреждений региона оборудованием. Планируется приобрести ряд позиций, в том числе компьютерный томограф, цифровой рентген аппарат, маммограф, флюорограф, аппарат УЗИ.

Холдинг «Швабе» объединяет основные российские предприятия оптико-электронной отрасли.