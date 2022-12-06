В тверском Перинатальном центре за ноябрь 10 детей родились в результате ЭКО

Всего за ноябрь в Перинатальном центре родились 290 детей. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Семь двоен родилось за минувший ноябрь в Тверском Перинатальном центре. Это на две двойни больше, чем в октябре. 10 ребятишек появились на свет после процедуры ЭКО.

"Перинаталка" продолжает знакомить со своей позитивной статистикой. Всего за ноябрь в Перинатальном центре родились 290 детей, и девочки лидируют: их 148, а мальчишек - 142 .

Ряды многодетных родителей в ноябре вновь пополнились. 55 новорождённых - это третий ребёнок в семье, 19 новорождённых - это четвёртый ребёнок в семье и 13 новорождённых - это пятый (или более!) ребёнок в семье.