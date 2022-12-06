На улицах Твери инспекторы ГИБДД штрафовали пешеходов-нарушителей

Пешеходов-нарушителей привлекли к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области

6 декабря в Твери сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению пешеходов-нарушителей, которые не соблюдая ПДД, переходили проезжую часть в неустановленных местах, на запрещающий сигнал светофора.

- В последнее время в городе Твери участились случаи наездов на пешеходов, которые в силу своей невнимательности или спешки переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора либо в неположенном месте, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

С нарушителями провели профилактические беседы и привлекли их к административной ответственности.