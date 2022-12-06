В Тверской области простились с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Бубновым

В Конаковском районе простились с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Бубновым Фото: администрация Конаковского района

6 декабря в Конаковском районе простились с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Николаевичем Бубновым. Ему было 96 лет. Некролог опубликовала администрация Конаковского района.

Родился Михаил Николаевич в деревне Мокшицы Максатихинского района Калининской области в многодетной крестьянской семье, где было семеро детей. После окончания школы в 17 лет его призвали в армию. Год и 3 месяца он учился в 3-ем Смоленском стрелково-снайперском военном училище, где прошел ускоренный курс с присвоением офицерского воинского звания - младший лейтенант.

После окончания училища был назначен начальником 2-го взвода автоматчиков 1056-го самоходно-артиллерийского Клайпедского ордена Кутузова полка. В Латвии Михаил Николаевич участвовал в форсировании реки Лиелупе, был ранен.

В госпитале находился больше 7 месяцев и был выписан 21 февраля 1945 года. Осколок в легком размером 1,5 см извлекать не стали, т. к. было опасно его трогать. Михаил Николаевич носил его до своего последнего дня. Из госпиталя офицер вернулся в часть. Демобилизовался в августе 1946 года.

Награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной Звезды, медалями.

В 1962 году семья переехала в Конаково, Михаил Николаевич сначала устроился в УС ГРЭС, а позже окончил специальные курсы и работал в горгазе.

Администрация Конаковского района, Собрание депутатов и Совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близким Михаила Николаевича Бубнова.