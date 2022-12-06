В Твери Госавтоинспекция провела рейд по проверке автобусов

В Твери прошло мероприятие "Автобус" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции в Твери 6 декабря провели профилактическое мероприятие "Автобус".

В ходе рейда было проверено техническое состояние автобусов, оснащенность транспортных средств техническими средствами контроля, обеспечивающих непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте транспортного средства, наличие документов, необходимых для перевозки пассажиров, а также соблюдение Правил дорожного движения. Особое внимание уделялось проверке тахографов.

- За период проведения профилактического мероприятия автоинспекторами были выявлены такие нарушения как: управление автобусом при технических неисправностях, без технического и медицинского осмотра и др., - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция призывает водителей автобусов строго соблюдать ПДД при перевозке пассажиров.