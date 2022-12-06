В Твери состоится поэтический вечер, посвящённый поэту самиздата Андрею Хомицкому

Стихи поэта остались лишь в самиздатовских сборниках. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечер поэзии «И жить по птицам», посвящённый малоизвестному тверскому художнику и поэту Андрею Хомицкому, состоится в тверской Герценке.

- Самобытное творчество Хомицкого мало кого может оставить равнодушным. В его стихах, как в картине, раскрываются все краски жизни, весь яркий спектр чувств и переживаний, - рассказывают организаторы.

Андрей Хомицкий ушёл из жизни в 2003 году. Его стихи остались лишь в самиздатовских сборниках, а память о нём сохраняют его родственники и друзья.

Поэтический вечер состоится в Музее книги центральной городской библиотеки имени Герцена 9 декабря в 18:00. 16+