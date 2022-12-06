Еще одной семье в Тверской области выделят субсидию на приобретение жилья

Еще одной семье в регионе окажут областную поддержку на улучшение жилищных условий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ещё одна молодая семья Верхневолжья получит в 2022 году областную поддержку на улучшение жилищных условий. Решение принято на заседании правительства региона 6 декабря.

Дополнительно субсидию на улучшение жилищных условий получит семья с двумя детьми из Вышневолоцкого городского округа.

- Улучшение демографических показателей – важнейшая задача в сфере социальной политики, а основа любой семьи – это жилье. Мы стараемся обеспечить молодым семьям региона как можно большую поддержку, чтобы они видели здесь перспективы, чтобы территория развивалась, - прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

Всего в регионе в 2016-2021 годах государственной субсидией для улучшения жилищных условий воспользовались 873 молодые семьи. Все они приобрели жильё в Тверской области. В 2022 году поддержка уже предоставлена 164 семьям.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса по ипотеки или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Напомним, что основным пунктом в повестке заседания областного правительства стал проект бюджета на три следующих года.