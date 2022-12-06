В Тверской области предоставят новогодние подарки всем детям от трех до 17 лет из многодетных семей

На заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о выделении средств на приобретение новогодних подарков для детей. Фото: ПТО

Подарки от региона на Новый год получат все дети от 3 до 17 лет из многодетных семей Тверской области вне зависимости от уровня доходов (ранее подарки предоставляли только детям из больших семей с невысокими доходами). Решение утверждено 6 декабря на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Напомним, решение о расширении категорий детей Верхневолжья, которым в этом году вручат сладкие новогодние подарки, было принято главой региона в начале декабря.

Новогодние наборы также получат дети с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет и ребята, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием, в том числе находящиеся на лечении в стационарах больниц Верхневолжья.

Всего этой мерой поддержки будет охвачено почти 47 тысяч ребят.

Кроме того, в Верхневолжье принято решение обеспечить новогодними подарками детей участников специальной военной операции. Это дети военнослужащих военных гарнизонов Тверской области, сотрудников Росгвардии, мобилизованных жителей и проходящих военную службу по контракту.