Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 13:16

В Тверской области предоставят новогодние подарки всем детям от трех до 17 лет из многодетных семей

Решение принято на заседании правительства региона
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о выделении средств на приобретение новогодних подарков для детей.

На заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о выделении средств на приобретение новогодних подарков для детей.

Фото: ПТО

Подарки от региона на Новый год получат все дети от 3 до 17 лет из многодетных семей Тверской области вне зависимости от уровня доходов (ранее подарки предоставляли только детям из больших семей с невысокими доходами). Решение утверждено 6 декабря на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Напомним, решение о расширении категорий детей Верхневолжья, которым в этом году вручат сладкие новогодние подарки, было принято главой региона в начале декабря.

Новогодние наборы также получат дети с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет и ребята, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием, в том числе находящиеся на лечении в стационарах больниц Верхневолжья.

Всего этой мерой поддержки будет охвачено почти 47 тысяч ребят.

Кроме того, в Верхневолжье принято решение обеспечить новогодними подарками детей участников специальной военной операции. Это дети военнослужащих военных гарнизонов Тверской области, сотрудников Росгвардии, мобилизованных жителей и проходящих военную службу по контракту.