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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:26

Прокуратура выявила нарушения при организации питания в школах и детских садах Тверской области

Приняты меры, нарушители привлечены к ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура выявила нарушения при организации питания детей

Прокуратура выявила нарушения при организации питания детей

Фото: Андрей ЛЕОНОВ

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки выявлены нарушения при организации питания учащихся и воспитанников четырех школ и двух детских садов.

В частности, установлены нарушения температурного режима хранения суточных проб, использования для уборки кухни непромаркированного уборочного инвентаря, дефекты мебели в школьной столовой, неисправности термометра для контроля температуры блюд на линии раздачи, условий хранения используемых полуфабрикатов. Кроме того, не проводились осмотры работников, контактирующих с продуктами, на наличие признаков инфекционных заболеваний.

После проверки нарушения устранены, шесть виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.