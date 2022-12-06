Прокуратура выявила нарушения при организации питания в школах и детских садах Тверской области

Прокуратура выявила нарушения при организации питания детей Фото: Андрей ЛЕОНОВ

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки выявлены нарушения при организации питания учащихся и воспитанников четырех школ и двух детских садов.

В частности, установлены нарушения температурного режима хранения суточных проб, использования для уборки кухни непромаркированного уборочного инвентаря, дефекты мебели в школьной столовой, неисправности термометра для контроля температуры блюд на линии раздачи, условий хранения используемых полуфабрикатов. Кроме того, не проводились осмотры работников, контактирующих с продуктами, на наличие признаков инфекционных заболеваний.

После проверки нарушения устранены, шесть виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.