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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:10

В Тверской области в лаборатории ЦРБ не хватало оборудования для проведения анализа крови

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В лаборатории выявили недостаток оборудования Фото: архив "КП"

В лаборатории выявили недостаток оборудования Фото: архив "КП"

Прокуратурой Лесного района по обращению местной жительницы проведена проверка в лаборатории ЦРБ Лесного района.

Установлено, что в лаборатории медицинского учреждения отсутствует анализатор газов крови, гематологический анализатор и коагулометр.

В связи с изложенным прокуратурой направлено в суд исковое заявление. Суд постановил в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать лабораторию больницы всем необходимым.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.