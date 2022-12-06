В Тверской области в лаборатории ЦРБ не хватало оборудования для проведения анализа крови

В лаборатории выявили недостаток оборудования Фото: архив "КП"

Прокуратурой Лесного района по обращению местной жительницы проведена проверка в лаборатории ЦРБ Лесного района.

Установлено, что в лаборатории медицинского учреждения отсутствует анализатор газов крови, гематологический анализатор и коагулометр.

В связи с изложенным прокуратурой направлено в суд исковое заявление. Суд постановил в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать лабораторию больницы всем необходимым.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.