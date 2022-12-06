СК Тверской области призывает родителей внимательнее следить за безопасностью детей

СК Тверской области призывает родителей следить за безопасностью детей Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственное управление СК РФ по Тверской области обращается к родителям с просьбой внимательнее относиться к безопасности детей, соблюдать общие правила пожарной безопасности.

- Не оставляйте детей без присмотра взрослых лиц, исключайте любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка во время пожара. Соблюдайте установленные правила пожарной безопасности. Проводите с детьми профилактические беседы, рассказывайте детям о правилах противопожарной безопасности, сформируйте у детей чувство опасности огня, - призывают в ведомстве.

Пожар в жилом доме может случиться и по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, в том числе самодельных, перегрузки электросети и обычной человеческой неосторожности.

Так, утром 6 декабря в Кимрском районе произошло возгорание жилого дома, в котором проживала семья с детьми. Один из детей, 2007 года рождения, находился на мансардном этаже, не смог выйти из дома и погиб.

СК обращает внимание и предупреждает о необходимости ответственного подхода родителей, профилактических и социальных служб к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях.