В бюджете Тверской области на 2023 год запланирован рост доходов и расходов

В областном правительстве рассмотрен проект бюджета региона. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

6 декабря на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрен проект регионального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов.

В частности, объявлено, что в 2023-м доходы областного бюджета запланированы в размере 97,81 млрд рублей. Это на более чем на 1,15 млрд больше доходной части бюджета 2022 года. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы предусмотрены в объеме 67,4 млрд рублей с ростом в 5,4% относительно 2022-го.

Расходы в 2023-м также запланированы в большем в объеме по сравнению с нынешним годом. Их размер в проекте прописан такой - 103,65 млрд рублей (в 2022-м - 102,83 млрд).

Подробнее о параметрах проекта бюджета на три следующих года читайте сегодня в материале на сайте "КП"-Тверь".