В Тверской области более 10 000 человек болеют ОРВИ

Более 10 000 человек болеют ОРВИ в Тверской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тверской области остается стабильной. Об этом 6 декабря сообщило Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

По результатам мониторинга, на 48 календарной неделе 2022 года в области выявлено 10 800 случаев ОРВИ. Эпидпорог не превышен.

Регистрируются единичные случаи гриппа, преимущественно группы А (H1N1).

В области продолжается прививочная кампания. Прививку от гриппа сделали 580 000 человек, привито 133 000 детей.