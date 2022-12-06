В Тверской области более 10 000 человек болеют ОРВИ

Более 10 000 человек болеют ОРВИ в Тверской области
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тверской области остается стабильной. Об этом 6 декабря сообщило Управление Роспотребнадзора по Тверской области.
По результатам мониторинга, на 48 календарной неделе 2022 года в области выявлено 10 800 случаев ОРВИ. Эпидпорог не превышен.
Регистрируются единичные случаи гриппа, преимущественно группы А (H1N1).
В области продолжается прививочная кампания. Прививку от гриппа сделали 580 000 человек, привито 133 000 детей.