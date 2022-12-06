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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:15

Прокуратура помогла сироте из Тверской области получить жилье

Девушке предоставили квартиру
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"

Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"

В Конаковскую межрайонную прокуратуру обратилась 22-летняя жительница Тверской области. Девушка относится к категории граждан, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, и признана нуждающейся в жилом помещении.

По достижении совершеннолетнего возраста квартирой сирота не обеспечена.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании местной администрации обеспечить ее жилым помещением. Девушке предоставлена благоустроенная квартира.