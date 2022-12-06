60 водителей не прошли "Контроль трезвости" в Тверской области

60 водителей не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные со 2 по 4 декабря состоялись проверки водителей на состояние опьянения. За время рейда госавтоинспекторами было остановлено 60 водителей с признаками опьянения, 11 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.