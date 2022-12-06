Смартфон за 30 000 рублей украли из машины жительницы Тверской области

Подозреваемого разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

25-летняя жительница Калининского района сообщила в полицию, что вечером из ее машины похитили сотовый телефон стоимостью более 30 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что пассажирская дверь в автомобиле была открыта, в салоне горел свет. Заявительница призналась, что отлучалась буквально на несколько минут.

В ходе розыска полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 35-летний мужчина. Похищенный телефон он продал неизвестному лицу, а деньги потратил.

Следственным подразделением ОМВД России по Калининскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".