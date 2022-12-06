Жителя Тверской области отправили на обязательные работы за оскорбление полицейских

Суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ Фото: Степан КАМЕНЕВ

29-летний житель Жарковского района предстал перед судом за публичное оскорбление сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Полицейские вместе с соцработниками приехали по месту жительства нарушителя для разъяснительной беседы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина грубо и нецензурно оскорбил представителей власти.

На него завели уголовное дело по статье 319 УК РФ.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов.