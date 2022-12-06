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НовостиОбщество6 декабря 2022 8:05

Жителя Тверской области отправили на обязательные работы за оскорбление полицейских

Ему предстоит отработать 160 часов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ

Суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ

Фото: Степан КАМЕНЕВ

29-летний житель Жарковского района предстал перед судом за публичное оскорбление сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Полицейские вместе с соцработниками приехали по месту жительства нарушителя для разъяснительной беседы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина грубо и нецензурно оскорбил представителей власти.

На него завели уголовное дело по статье 319 УК РФ.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов.