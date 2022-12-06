В Тверской области из дома пенсионера украли бензопилу и надувную лодку

Подозреваемого разыскала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть полиции обратился 88-летний житель деревни Ново-Еремково Удомельского городского округа и сообщил, что у него похищено имущество: бензопила, надувная резиновая лодка и инструменты.

Сумма ущерба составила 25 000 рублей.

Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, в ходе розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 59-летний житель Удомельского городского округа. Мужчина дал признательные показания. Похищенное вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.