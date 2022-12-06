В результате пожара в жилом доме в Тверской области погиб подросток

При пожаре погиб подросток Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователи и криминалисты Тверской области устанавливают обстоятельства гибели подростка при пожаре в жилом доме в деревне Юминское Приволжского сельского поселения Кимрского района.

Сообщение о возгорании поступило в 5:59 утра 6 декабря в ГУ МЧС России по Тверской области. На место выезжали два отделения ПСЧ-11. В течение часа пожар был локализован. В 8:50 - полностью ликвидирован.

В ходе тушения пожара было обнаружено тела несовершеннолетнего подростка, 2007 года рождения.

По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

- Установлено, что в доме на момент пожара находилось трое взрослых и двое детей. Подросток находился на мансардном этаже дома и не смог выбраться из-за распространившегося огня. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники территориального отдела СКР, которые во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, жителей соседних домов, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Для определения точной причины смерти подростка, а также очага и причин возгорания, назначены соответствующие экспертные исследования. На место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления.

Установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения находится на контроле в прокуратуре Тверской области.