В Тверской области сгорел жилой дом, в котором проживала семья с детьми

Жилой дом сгорел в Кимрском районе Фото: прокуратура Тверской области

Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Юминское Кимрского района поступило около 5:50 утра 6 декабря.

По предварительной информации прокуратуры Тверской области, в доме проживала семья с детьми. Один из детей, 2007 года рождения, погиб в результате пожара.

На месте происшествия находится Кимрский межрайонный прокурор Андрей Воробьев.

Установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения находится на контроле в прокуратуре Тверской области.

Информация о происшествии уточняется.