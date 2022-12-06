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НовостиОбщество6 декабря 2022 5:45

Новобранцы Тверского соединения ВТА приняли военную присягу

В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования полков
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Новобранцы Тверского соединения ВТА приняли военную присягу Фото: mil.ru

Новобранцы Тверского соединения ВТА приняли военную присягу Фото: mil.ru

В авиационных частях Тверского соединении военно-транспортной авиации, дислоцированных в Тверской, Псковской, Брянской и Ивановской областях, военнослужащие по призыву приняли Военную присягу. Ритуал начался с подъема Государственного флага Российской Федерации, после чего новобранцы в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине.

В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования полков ВТА, которые поздравили молодых военнослужащих и пожелали достойно пройти службу.

- Все новобранцы в течение месяца прошли проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания и навыки по основным предметам общевойсковой и боевой подготовки, - сообщает Минобороны России.