Новобранцы Тверского соединения ВТА приняли военную присягу Фото: mil.ru

В авиационных частях Тверского соединении военно-транспортной авиации, дислоцированных в Тверской, Псковской, Брянской и Ивановской областях, военнослужащие по призыву приняли Военную присягу. Ритуал начался с подъема Государственного флага Российской Федерации, после чего новобранцы в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине.

В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования полков ВТА, которые поздравили молодых военнослужащих и пожелали достойно пройти службу.

- Все новобранцы в течение месяца прошли проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания и навыки по основным предметам общевойсковой и боевой подготовки, - сообщает Минобороны России.