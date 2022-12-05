На улице Трехсвятской в Твери начали установку домиков для Рождественской ярмарки

На Трехсвятской идет подготовка к открытию Рождественской ярмарки Фото: администрация Твери

В центре Твери на улице Трехсвятской начали установку стилизованных домиков для Рождественской ярмарки. Торговые ряды начнут работать 10 декабря.

Посетить ярмарку можно будет до 8 января 2023 года с 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме 1 января. В ассортименте будут представлены ёлочные игрушки, новогодние сувениры, изделия ручной работы.

До конца недели на Трехсвятской установят большой светодиодный шар, так полюбившийся горожанам, фотозоны и новогодние арт-объекты. Под часами на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхсвятской, появится почтовый ящик для писем Деду Морозу.