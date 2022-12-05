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НовостиОбщество5 декабря 2022 15:52

На площади Ленина в Твери начали устанавливать главную ёлку

Уже собирают каркас
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На площади Ленина устанавливают новогоднюю ёлку Фото: vk.com/vktver

На площади Ленина устанавливают новогоднюю ёлку Фото: vk.com/vktver

В Твери на площади Ленина 5 декабря начали устанавливать главную городскую ёлку. Днем рабочие собирали каркас. Украсят ёлку шарами и светодиодными гирляндами.

Фотографии опубликованы в сообществе "Тверь ВКонтакте".

Напомним, что всего в Твери в этом году будет установлено 20 елок. Первые новогодние искусственные деревья 29 ноября установили в Парке Победы и в Городском саду, наряжена ёлка на площади Славы.

Праздничное оформление города к Новому году завершат до 15 декабря.