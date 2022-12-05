В Тверской области с 1 января подорожает патент для мигрантов

С 1 января подорожает патент для мигрантов Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 января 2023 года в Тверской области налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за патент для иностранных граждан составит 8081 рублей в месяц.

- В случае уплаты авансового платежа за патент за один либо несколько месяцев 2023 года в размере 6756 рублей до 31 декабря 2022 года, патент будет считаться действительным и доплаты по налогу не потребуется, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В случае уплаты авансового платежа за патент в размере 6756 рублей за один либо несколько месяцев 2023 года после 31 декабря 2022 года, патент будет считаться оплаченным не в полном объеме и, соответственно, недействительным.