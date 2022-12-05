За неделю Росгвардия 371 раз выезжала по сигналу "тревога" в Тверской области

Росгвардейцы за неделю совершили 37 выезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период с 28 ноября по 4 декабря 2022 года в Тверской области сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии совершили 371 выезд по сигналу "тревога".

По сообщениям из дежурных частей совершен 31 выезд. Группами задержания на маршрутах патрулирования пресечено 31 административное правонарушение, три человека задержаны по подозрению в совершении преступлений.

Так, в магазине на бульваре Цанова в Твери росгвардейцы задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя при попытке кражи товара. Мужчина взял с открытой витрины шесть мужских дезодорантов, положил в сумку и попытался пройти мимо кассы.

Росгвардейцами правонарушитель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.