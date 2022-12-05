Тверь празднует День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского

У памятника князю на площади Михаила Тверского выставлен пост исторической памяти. Фото: ПТО

В Твери проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, который отмечается 5 декабря.

Утром в Воскресенском кафедральном соборе прошла Божественная литургия, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В горсаду состоялась церемония возложение цветов к Поклонному кресту Михаилу Тверскому. У памятника князю на площади Михаила Тверского был выставлен пост исторической памяти.

В ДК «Химволокно» состоялась презентация интерактивной экспозиции «Святой Михаил – князь, воин, супруг», где можно было увидеть реконструкцию русских княжеских одеяний XIV века, воплощённую в образах князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской.

Тематические мероприятия (познавательные программы, уроки мужества и истории, часы памяти, книжные выставки и кинопоказы) в честь Дня памяти Михаила Тверского с 1 по 7 декабря организованы во всех муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования.