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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 13:40

В Тверской области мужчина убил собутыльника и спрятал труп в лесу

Злоумышленника осудили на восемь лет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина получил восемь лет колонии

Мужчина получил восемь лет колонии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Москвы осужден за убийство, совершенное в Тверской области. Решение вынес Зубцовский районный суд.

Судом установлено, что в период с 1 сентября по 12 октября 2018 года в ходе распития спиртных напитков двое мужчин поссорились. Подсудимый ударил собутыльника ножом в грудь. Мужчина умер, а подсудимый спрятал труп на помойке в лесу, завалив его ветками и травой.

- В судебном заседании подсудимый вину не признал и ссылался на то, что преступления совершил в состоянии самообороны, - сообщили в пресс-службе суда.

Заключением эксперта в ходе проведенной по делу судебной экспертизы однозначно были опровергнуты доводы подсудимого о самообороне, суд вынес обвинительный приговор. Мужчина получил восемь лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.