В Тверской области открыли центр онкологической помощи в отремонтированной поликлинике в Ржеве

В поликлинике отремонтирован первый этаж, кровля, входная группа, заменен лифт, подготовлены кабинеты для онкоцентра Фото: ПТО

5 декабря в Ржеве после ремонта открыта поликлиника центральной районной больницы. В том числе там размещен Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

- Важно обеспечить в больницах и поликлиниках региона качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал, - приводит слова губернатор Игоря Руденя пресс-служба областного правительства.

Ремонт в поликлинике Ржевской ЦРБ проведен по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области».

ЦАОП открыт по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» (реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»). Для центра приобретен цифровой рентгеновский аппарат. Планируется закупка аппарата УЗИ экспертного класса, оборудования для проведения гистологических исследований и маммографа.

В ЦАОП смогут обращаться не только жители Ржевского округа, но и прикрепленные пациентов из Зубцова, Старицы, Осташкова, ЗАТО Солнечный, Селижарово.

Помимо подготовки кабинетов и размещения оборудования для центра, в поликлинике отремонтирован весь первый этаж, кровля, входная группа, заменен лифт.

- В следующем году ремонтные работы в поликлинике будут продолжены, - сообщил главврач Ржевской ЦРБ Анатолий Бегларян.

Напомним, что первый в регионе ЦАОП открыт в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева в 2021 году. Одна из главных задач ЦАОП – диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Поликлиника открыта для пациентов. Фото: ПТО