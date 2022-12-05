Роспотребнадзор Тверской области проводит "горячую линию" по качеству новогодних подарков

Специалисты ответят на вопросы по качеству детских товаров Фото: Татьяна Коркина

В преддверии новогодних праздников в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области с 5 по 16 декабря организована "горячая линия" по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, питания и книжной продукции, дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Звонки принимаются по телефону: (4822) 32-00-02, 32-35-98, ежедневно с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).