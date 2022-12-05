В Тверской области отмечается 81 год со дня освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков

В память о событиях военных лет в Конаковском районе на трассе М-10 установлена легендарная «Катюша». Фото: предоставлено ПТО

5 декабря 2022-го исполнился 81 год со дня освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков. С этой датой жителей и руководство муниципалитета поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Пламя битвы за Москву коснулось вашей малой родины. В грозные военные годы конаковская земля направила весь свой потенциал на противостояние захватчикам, участвовала в обеспечении фронта необходимыми ресурсами. Сегодня, по примеру дедов и прадедов, жители района участвуют в борьбе с нацизмом в ходе специальной военной операции, - написано в поздравлении от Игоря Рудени.

5 декабря 1941 началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву. Теперь в этот день отмечается День воинской славы России.

Тогда, в 41-ом, кровопролитные бои шли на Калининском фронте, в том числе в Конаковском районе.

В бою за деревню Рябинки совершил подвиг сержант Вячеслав Васильковский. Он закрыл собой амбразуру вражеского ДЗОТа.

За свой героизм Вячеслав Васильковский посмертно награжден орденом Ленина. На месте подвига сооружен мемориал, одна из улиц города Конакова носит имя Васильковского.

В боях за села и деревни Конаковского района отдали жизни тысячи солдат и офицеров Советской армии. В память о событиях военных лет в Конаковском районе на трассе Москва – Санкт-Петербург установлена «Катюша».