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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 9:37

В Тверской области мужчина рассчитался фальшивой пятитысячной купюрой

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Поддельной купюрой мужчина рассчитался в магазине

Поддельной купюрой мужчина рассчитался в магазине

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кашине местный житель рассчитался в продуктовом магазине фальшивой 5000 банкнотой. При опросе он пояснил полицейским, что получил купюру у незнакомой женщины при расчёте за проданную бытовую технику.

Банкноту изъяли сотрудники полиции и отправили на исследование. Эксперты установили, что купюра является поддельной и изготовлена не предприятием Гознак.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 186 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.