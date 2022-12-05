В Тверской области мужчина рассчитался фальшивой пятитысячной купюрой

Поддельной купюрой мужчина рассчитался в магазине Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кашине местный житель рассчитался в продуктовом магазине фальшивой 5000 банкнотой. При опросе он пояснил полицейским, что получил купюру у незнакомой женщины при расчёте за проданную бытовую технику.

Банкноту изъяли сотрудники полиции и отправили на исследование. Эксперты установили, что купюра является поддельной и изготовлена не предприятием Гознак.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 186 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.