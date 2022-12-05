В Тверской области грузовой поезд наехал на мужчину

Мужчина погиб под колесами поезда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло 4 декабря около 2:00 ночи на 289 км Октябрьской железной дороги (станция Оленино).

Грузовым поездом "Ржев-Великие Луки" смертельно травмирован 32-летний местный житель. Мужчина лежал между путями.

- Для предотвращения наезда на человека машинистом подавался звуковой сигнал и применялось экстренное торможение. Наезд предотвратить не удалось, пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.