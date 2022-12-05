В Твери проходят мероприятия в День памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского

5 декабря в День памяти Святого Благоверного князя Михаила Тверского Фото: ПТО

5 декабря - День памяти святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского.

В 12:00 в Городском саду торжественно возложили цветы к памятному кресту. Пост исторической Памяти будет выставлен в 13:00 возле памятника на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского.

- Мы отдаем дань глубокого уважения выдающемуся государственному деятелю, истинному патриоту и заступнику нашего Отечества. Михаил Ярославич в один из сложнейших периодов в истории нашей страны стал первым великим князем всея Руси. Победа тверского войска в Бортеневской битве послужила началом освободительной борьбы нашего народа с ордынским игом. Сегодня, несмотря на разделяющие нас столетия, жертвенный подвиг святого благоверного князя во имя спасения родной земли остаётся высоким примером мужества, самоотверженности, несокрушимой веры и сыновней любви к Отчизне, – обратился к жителям Тверской области губернатор Игорь Руденя.

В 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном был заложен Спасо-Преображенский собор. 5 декабря 2018 года в восстанавливаемый собор был принесен ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.