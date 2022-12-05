В Твери из-за аномально высокого атмосферного давления увеличилось число инсультов

Статистика инсультов возросла. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Только за выходные в наш стационар поступили более 15 человек с острым нарушением мозгового кровообращения, - сообщила 5 декабря в тверском эфире радио "Комсомольская правда" (99,3 FM) заведующая неврологическим отделением городской больницы №6 Екатерина Досужева.

Медики связывают возросшую статистику инсультов с аномально высоким атмосферным давлением, которое держится в регионе.

- Мы наблюдаем явный прирост пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, - подтверждает главный врач городской больницы №6 Наталья Соколова. - Сейчас на реанимационных койках у нас находятся семнадцать пациентов (с сердечно-сосудистыми патологиями, - Ред.)

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