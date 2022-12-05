В Тверской области ушла из дома 12-летняя девочка

Организованы поиски пропавшей девочки Фото: СУ СК РФ по Тверской области

5 декабря 2022 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней местной жительницы. Девочка ушла из дома в Удомле и пропала.

Сотрудники Следственного комитета выезжали по месту последнего нахождения девочки, проведен осмотр жилища, опрошены родственники. Ведутся поиски.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении малолетней, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.