За выходные в Тверской области произошло 10 ДТП

Пешеход погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области в период со 2 по 4 декабря произошло 10 ДТП, в которых два человека погибли и девять пострадали (из них один ребенок).

Смертельная авария произошла 2 декабря в районе дома №10 по улице Челюскинцев, в Кимрах. Водитель автомобиля "Фольксваген Тигуан" наехал на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте, вне пешеходного перехода в зоне видимости перекрестка.

В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.