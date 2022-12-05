В селе Тверской области для детей организовали школьный автобус

Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

Конаковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав детей, проживающих в сельской местности. Муниципалитетом разработаны и утверждены маршруты школьных автобусов общеобразовательных организаций Конаковского района.

Установлено, что в школе села Юрьево-Девичье учатся дети, проживающие в деревнях Осиновка, Коровино, Орешково и относящиеся к маршрутизации названного образовательного учреждения, однако школьные перевозки учеников не организованы. Населенные пункты находятся вне пределов пешеходной доступности от обозначенной школы.

Межрайонным прокурором направлено в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию района организовать бесплатную регулярную перевозку учеников школы из перечисленных деревень.

Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме, школой получен новый автобус для перевозки детей.