Ушел из жизни член Союза художников России, создатель музейных экспозиций в Тверской области Геннадий Орёликов

Заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза художников России Геннадий Орёликов Фото: Тверское отделение ВТОО "Союз художников России".

29 ноября на 85-м году жизни скончался заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза художников России Геннадий Николаевич Орёликов.

Тверская областная картинная галерея и Тверской государственный объединенный музей выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной художника.

С 1967 года Геннадий Николаевич работал над созданием музейных экспозиций в Тверской области. - Будучи великолепным графиком и акварелистом, создавшим много замечательных пейзажей Тверской и родной для него Новгородской земли, которые представлялись на персональных выставках в Москве и Санкт-Петербурге, Геннадий Николаевич внес свой вклад и в развитие музейного дела Верхневолжья. Он оформил более 40 музейных выставок и экспозиций в Твери, Бежецке, Осташкове, - вспоминают коллеги из Тверской областной картинной галереи.

В середине 1970-х годов Геннадий Николаевич стал автором творческой концепции оформления экспозиции филиала Тверской областной картинной галереи - Мемориально-художественного музея Владимира Серова в поселке Эммаусс, принимал непосредственное участие в создании музеев В.Я. Шишкова в Бежецке и М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери.

- Творчество Геннадия Орёликова являет собой пример безграничной и бескорыстной любви к музейному делу. Мы запомним Геннадия Николаевича как прекрасного художника, доброжелательного и коммуникабельного человека, который внёс большой вклад в развитие нашего музея, - написано в некрологе Тверского государственного объединенного музея.