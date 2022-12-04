Аномальные морозы ослабнут в Тверской области

В Тверской области потеплеет на пять градусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Аномальные морозы, которые держались в Тверской области с первых дней декабря, немного ослабнут.

По данным Тверского гидрометцентра, ночь с воскресенья на понедельник еще будет холодной - до -18, днем -5... -10.

В ночь на 6 декабря потеплеет сразу на 5 градусов. В ночные часы до -13... -8 градусов, днем -5... -10, переменная облачность, ветер южный 5-10 м/с.

Такой характер погоды сохранится на всю рабочую неделю. Но не исключены осадки и усиление ветра.

Будьте внимательны и осторожны, не забывайте о правилах безопасности, особенно при управлении автотранспортом.