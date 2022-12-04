На дорогах Тверской области судебные приставы остановили 15 должников

Судебные приставы проводят рейды совместно с ГИБДД Фото: Мария ЛЕНЦ

Совместный рейд судебных приставов Торжокского районного отделения судебных приставов УФССП по Тверской области и сотрудников ГИБДД прошел в Торжке.

На дорогах города останавливали водителей и проверяли по базе данных наличие неоплаченной задолженности. В ходе рейда было проверено более двух десятков автомобилистов. По 15 исполнительным производствам должники на месте оплатили задолженности.

Рейды по выявлению должников на дорогах Тверской области продолжаются.