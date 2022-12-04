Жителей Тверской области приглашают написать "Казачий диктант"

Участвовать могут жители любого возраста Фото: архив "КП"

С 8 по 10 декабря жителей Тверской области приглашают принять участие во Всероссийской патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант-2022". 20 вопросов диктанта направлены на изучение истории и культуры российского казачества.

Участвовать могут все жители России в возрасте от 8 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету участника на официальном сайте диктанта.

Регистрация начнется 8 декабря с 00:00 и завершится 10 декабря 20:00 по московскому времени.

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция "Казачий диктант-2022" пройдет в этом году в третий раз. В 2021 году участниками диктанта стали более 167 тысяч жителей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.