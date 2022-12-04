В Твери 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Валентине Обуховой

100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Валентине Обуховой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

4 декабря 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Валентине Францевне Обуховой. С юбилеем жительницу Твери по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Дойдя до Берлина в составе Красной армии, Вы внесли свой вклад в победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Боевые награды свидетельствуют о проявленных Вами мужестве и искренней любви к Родине, - отметил Игорь Руденя.

Валентина Францевна окончила физико-технологический факультет учебного института, также получила медицинское образование. После окончания учебы была призвана на Прибалтийский фронт. Валентина Францевна производила расчет боеприпасов для артиллерийской установки «Катюша». После войны работала на мебельном комбинате в Калинине.

Среди наград Валентины Францевны - орден Отечественной Войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова, памятный знак «Фронтовик 1941–1945», нагрудный знак «Гвардия», медаль «Ветеран труда».