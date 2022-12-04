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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 9:42

Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области

Следователи проводят проверку по факту ЧП
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина погибла при пожаре в жилом доме Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Женщина погибла при пожаре в жилом доме Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели женщины при пожаре в жилом доме в деревне Барыково Кашинского городского округа.

Останки погибшей, 1949 года рождения, были обнаружены в ходе тушения.

Следователь выезжал на место происшествия, назначено проведение пожарно-технической экспертизы, проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.