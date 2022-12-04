В Твери отмечают 775-летие основания Тверского княжества Фото: администрация Твери

4 декабря в Тверском областном Дворце культуры "Пролетарка" организована концертная программа, посвященная 775-летию основания Тверского княжества "Славься, княжество Тверское". Среди приглашенных - студенты средних и высших учебных заведений, учащиеся старших классов школ Твери.

Возникновение Тверского княжества датируется 1247 годом. Первым его князем был Ярослав Тверской. А в дальнейшем уже его сын - Михаил Ярославич Тверской.

В фойе ДК развернута интерактивная выставка "Наш герой - Михаил Тверской. Оружие и доспехи Руси и Золотой Орды XIII–XIV веков", подготовленная организацией "Живая история Верхневолжья".

Начало программы - в 13:00.